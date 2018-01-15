Норвегія не зуміла підняти літаки на перехоплення бомбардувальників Росії через сильний вітер

Через потужний вітер Норвегія не стала піднімати літаки для перехоплення стратегічних бомбардувальників Ty-160 Росії, які у понеділок здійснили проліт вздовж узбережжя цієї країни.

Про це з посиланням на видання The Independent Barents Observer повідомляє "Голос Америки".

"На північному узбережжі Норвегії сила вітру складала від 50 до 60 вузлів. І напрямок вітру становив виклик. Підніматись у повітря було просто небезпечно", - заявив речник Об'єднаного штабу збройних сил Норвегії підполковник Івар Моен.

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Видання відзначає, що на висоті польоту російських бомбардувальників погодні умови відрізнялись від ситуації на землі, з якими довелося мати справу норвезьким військовим.

При цьому Івар Моен наголосив, що військові не припиняли стеження за російськими літаками.

"Ніщо не вказувало на те, що вони прямували до повітряного простору Норвегії", – відзначив Моен.