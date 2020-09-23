На початку 2020 року Citroën запустив повністю електричну двомісну модель Ami, яка швидше є квадроциклом з дахом і якою можуть керувати без водійських прав навіть підлітки з 14 років. Більше ніж тисяча машин вже найшли своїх власників у Франції.

В Парижі з'явиться цілий парк таких Citroën в каршерінговій службі Free2Move, яка належить концерну ПСА. Про це йдеться в програмі "Авто 24" на 24 каналі.

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20 машин, які мають унікальний дизайн, вже можна знайти в різних районах французької столиці, а згодом кількість машин зросте до сотні. Амі, що в перекладі з французької означає "друг", має в довжину 241 сантиметрів і всього 139 сантиметрів в ширину. Тобто він коротший і вужчий за Smart. І важить такий електромобіль усього 485 кілогамів.

Заряду його 6-кіловатної батареї вистачає на 70 кілометрів, а заряджається вона від мережі в 220 вольт усього за 3 години.

Яка ціна

Електромобільчик здатен розігнатися до 45 кілометрів на годину і коштує на батьківщині близько 6 тисяч євро. Хоча контракт на користування машиною на 48 місяців коштуватиме трохи більше 2 600 євро. Та найцікавіше, що його можна взяти в оренду на місяць усього за 20 євро.

Нова електрична двомісна модель Ami: дивіться фото Citroën

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Китайський виробник електромобілів Ora, який належить концерну Great Wall, випустив нову модель, яка має невиразну назву ES11, і натомість дуже виразну зовнішність. Її дизайн нагадує суміш Porsche Macan та VW Beetle.

Дивіться повний випуск програми "Авто24":