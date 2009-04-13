17:43
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нова Конституція

22:19, 13 квітня 2009 254

Президент наполягає на схваленні Конституції українським народом.

Проект Конституції України має схвалити народ - на цьому наголосив Президент Віктор Ющенко в інтерв’ю виданням “Коммерсанть” та “Коммерсанть-Украина”. Глава держави нагадав - у розробці змін до Основного закону брала участь громадськість на рівні Національної конституційної комісії. Разом із тим Президент зауважив, що доопрацювати Конституцію має парламент. Однак схвалити ці зміни повинен народ.Віктор Ющенко (Президент України): “Конституція України, оновлена, та, яку я пропоную, принципово повинна прийматися народом. Схвалення, прийняття має бути всенародним. Ключі від Конституції повинні бути залишені в народу”.Як відомо, 31 березня Президент вніс на розгляд Верховної Ради проект закону “Про внесення змін до Конституції України” та визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду. Основні зміни у документі стосуються Верховної Ради. Зокрема Ющенко пропонує створити двопалатний парламент і назвати його Національними зборами.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
1840
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
546
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук