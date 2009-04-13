Нова Конституція

Президент наполягає на схваленні Конституції українським народом.

Проект Конституції України має схвалити народ - на цьому наголосив Президент Віктор Ющенко в інтерв’ю виданням “Коммерсанть” та “Коммерсанть-Украина”. Глава держави нагадав - у розробці змін до Основного закону брала участь громадськість на рівні Національної конституційної комісії. Разом із тим Президент зауважив, що доопрацювати Конституцію має парламент. Однак схвалити ці зміни повинен народ.Віктор Ющенко (Президент України): “Конституція України, оновлена, та, яку я пропоную, принципово повинна прийматися народом. Схвалення, прийняття має бути всенародним. Ключі від Конституції повинні бути залишені в народу”.Як відомо, 31 березня Президент вніс на розгляд Верховної Ради проект закону “Про внесення змін до Конституції України” та визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду. Основні зміни у документі стосуються Верховної Ради. Зокрема Ющенко пропонує створити двопалатний парламент і назвати його Національними зборами.