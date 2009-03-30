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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нова партія

Фінансові ринки 08:56, 30 березня 2009 171

Берлусконі створив нову консервативну партію разом з колишніми фашистами.

Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі оголосив про створення впливової правоцентристської політсили "Народ Свободи". Кістяком для нової формації стала партія "Форца Італія", яку очолює італійський прем'єр, та розформований тиждень тому "Національний Альянс" Джанфранко Фіні.Обидві партії при підтримці кількох дрібних політичних організацій складають нині правлячу коаліцію у Італії. Свій союз, об'єднавшись у один фронт, політсили офіційно узаконили у неділю на установчій конференції нової партії. Партія "Національний Альянс" є спадкоємицею руху, очолюваного свого часу фашистським лідером Беніто Муссоліні.Хоча в останні роки Джанфранко Фіні дистанціювався від ультраправої ідеології. Під керівництвом Фіні альянс фактично перетворився на традиційну партію консервативного спрямування. Сьогодні Джанфранко Фіні обіймає посаду спікера нижньої палати італійського парламенту. Новостворена формація, кажуть її лідери, зміцнюватиме позиції представників Італії у Європарламенті, вибори до якого заплановано на червень цього року. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 30 березня 2009
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