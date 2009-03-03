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Нова справа

Фінансові ринки 20:35, 3 березня 2009 211

В Москві розпочались попередні слухання нової кримінальної справи проти Міхаїла Ходорковського та Платона Лєбєдєва.

Цього разу екс-голові "Юкосу" Ходорковському та голові "МЕНАТЕПу" Лєбєдєву інкримінують розкрадання майже 900 млрд. рублів, а також відмивання 487 млрд. рублів і 7,5 млрд. доларів. Матеріали другої кримінальної справи проти Ходорковського та Лєбєдєва склали 168 томів.Адвокати колишніх бізнесменів називають нове судове переслідування політичним і необґрунтованим з погляду права. Захист звинувачуваних вимагав замінити представників Генпрокуратури Росії Дмітрія Шохіна і Валерія Лахтіна, які беруть участь у судовому процесі як державні обвинувачі. Втім, у такому проханні адвокатам було відмовлено.Біля будинку суду міліція затримала близько 10 активістів, які спробували провести несанкціонований мітинг на підтримку Ходорковського. Зазначимо, влада Москви заборонила проводити пікети біля суду. Слухання нової справи проти Ходорковського та Лєбєдєва продовжать у середу. Нагадаємо, в 2005 році, обидва підприємці були засуджені до 9 років ув’язнення за шахрайство, ухиляння від сплати податків та невиконання рішення суду. Пізніше термін ув’язнення було скорочено до 8 років.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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