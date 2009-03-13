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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Нова стрілянина?

Фінансові ринки 15:14, 13 березня 2009 211

Німецькі поліцейські перестраховуються.

Правоохоронці Німеччини закрили школу у місті Ільсфельд через попередження в Інтернеті. В повідомленні на одному з Інтернет-чатів йшлося, що у навчальному закладі може повторитися трагедія, яка сталася у місті Вінненден 11 березня. Тоді, нагадаємо, 17-річний підліток застрелив 15 людей і сам покінчив життя самогубством. Правоохоронці вирішили, що загроза є серйозною і закрили школу до понеділка.Про це повідомляє Der Spiegel. Тим часом з’явилися нові подробиці трагедії у Віннендені. Зокрема поліція спростувала інформацію про те, що вбивця Тім Кречмер повідомив про свої криваві плани співрозмовника в онлайн-чаті. Стражі порядку зокрема перевірили комп’ютер Кречмера і не знайшли там жодних підтверджень того, що злочинець розповідав про свої наміри. Одну зі своїх жертв вбивця застрелив на території психіатричної лікарні, де він мав проходити лікування. Як з’ясувалося, підліток потерпав від депресії.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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