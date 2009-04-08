Нова угода
20:27, 8 квітня 2009 188
Україна і Польща стануть ближче.
Офіційні Київ та Варшава укладають нову угоду про повітряне сполучення, згідно з якою має зрости кількість рейсів між двома країнами. Попередній аналогічний документ побачив світ 15 років тому. За даним часопису "Дєло", після того, як нова угода набере чинності, у першу чергу побільшає рейсів між Варшавою та Львовом. Якщо наразі поляки літають до міста Лева сім разів на тиждень, то вже у травні перельотів буде 10.При цьому, розглядається можливість залучення до українсько-польських рейсів вітчизняних перевізників. Як наслідок - посилиться конкуренція, знизяться ціни і зросте якість обслуговування - прогнозують фахівці. Зауважимо, після підписання угоди, поляки можуть літати з будь-якого аеропорту до Києва, Львова, Одеси, Дніпропетровська, Сімферополя, Харкова та Донецька. Для українців, окрім Варшави та Кракова, відкриваються летовища у Вроцлаві, ГдАнську, Катовіце, Познані, Лодзі та Жешуві.
Джерело: 24 Канал
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