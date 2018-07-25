Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 отримав ще більше пам’яті за ту ж саму ціну

Нова версія смартфона Xiaomi Redmi Note 5 отримає 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ флеш-пам'яті (попередня модель мала 64 ГБ вбудованого сховища). Пристрій надійде у продаж в Китаї 27 липня.

Про це пише видання gizmochina.

Найприємніше, що ціна на цю модель з більшим обсягом пам’яті не змінилась. Так, нова версія Xiaomi Redmi Note 5 коштує близько 250 доларів (6 500 гривень), стільки ж коштує попередня версія.

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Як відомо, Xiaomi Redmi Note 5 отримав 5,99-дюймовий екран з роздільною здатністю 2160х1080 пікселів. Працює пристрій на процесорі SoC Qualcomm Snapdragon 636. Смартфон має подвійну основну камеру з модулями на 12 і 5 Мп, та селфі-камеру з роздільною здатністю на 13 Мп.

Xiaomi Redmi Note 5 отримав 128 Гб вбудованого сховища

Redmi Note 5 отримав акумулятор ємністю 4000 мА та має підтримку технології швидкої зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

Смартфон працює під управлінням Android 8.1.

Xiaomi Redmi Note 5: огляд