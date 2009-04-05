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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Нова здобич

Фінансові ринки 17:59, 5 квітня 2009 263

Нова здобич сомалійських піратів.

Корсари захопили німецьке вантажне судно в Індійському океані. Напад стався за 400 миль від узбережжя Сомалі, у водах між Кенією та Сейшельським островами. На захопленому судні знаходяться 24 людини.За даними ООН, в 2008 році біля берегів Африканського Рогу було зафіксовано 120 нападів морських розбійників на торгові судна. Більшість захоплених кораблів пірати звільнили за грошові викупи, які іноді сягали кількох мільйонів доларів. Експерти оцінюють "прибуток" корсарів в минулому році у 150 мільйонів доларів. У водах Сомалі зараз патрулюють військові кораблі НАТО, країн ЄС та Росії.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 квітня 2009
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