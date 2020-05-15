Нове життя старим спорудам: кейси від концерну NESTRA, які вас точно здивують

Світові тенденції з кожним роком набирають все більше обертів. Винятком не є архітектурна сфера. Мегаполіси дедалі більше тяжіють до модерну.

Та, якщо новіші приватні споруди більш-менш відповідають трендам сучасності, то старі будівлі, які були нашвидкоруч побудовані в повоєнний період, своїм напівзруйнованим виглядом зараз навіюють лише тугу. Фізична зношеність, незручне планування і обдерті сірі стіни – ось що ми, як правило, бачимо, коли заходимо до бюджетної установи.

Втім, будь-яку зі старих споруд можна реконструювати, якщо мати бажання та правильно використати ресурси. Чудовий приклад демонструє українська компанія "БК КБР" у складі концерну NESTRA. Ось кілька реалізованих ними проєктів, які направду вражають неймовірним перетворенням.

Капітальний ремонт Центру інноваційних медичних технологій НАН України

Раніше ця установа мала назву "Лікарня для вчених НАН України". Ще кілька років тому це була доволі моторошна стара будівля з типовим радянським ремонтом. Компанія "БК КБР" провела масштабні роботи з ремонту фасаду, хірургічного корпусу, приймального та патологоанатомічного відділень, здійснила заміну ліфтів терапевтичного корпусу. Тепер пацієнти цього медичного закладу можуть не лише насолоджуватися всіма благами сучасної медицини, а й виглядом на Поділ через прозорі стіни. Ще одним інноваційним рішенням для підвищення безпеки та покращення зручності обслуговування стало обладнання чистих приміщень.

На сьогоднішній день "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" входить до п'ятірки найбільш новаторських, упорядкованих лікарень України. Грандіозний результат проведених робіт видно на фото.



Фото Центр інноваційних медичних технологій НАН України



Фото Центр інноваційних медичних технологій НАН України



Фото Центр інноваційних медичних технологій НАН України

"Наша ідея полягає в тому, щоб довести, що за бюджетні гроші можна робити інноваційні проєкти. Орієнтуємося на американський досвід. Ставимо собі за мету, щоб те, що ми робимо, було естетичним, зручним і надійним. Поєднувати ці складові у нашій роботі дуже важливо", – розповідає Дмитро Нестерук, засновник ТОВ "БК КБР" та концерну NESTRA.

Капітальний ремонт нежитлового Будинку Територіального управління Державного бюро розслідувань в місті Києві

Концерн NESTRA отримав право (згідно тендерної процедури) на здійснення капітального ремонту нежитлової будівлі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, площею 7161,6 м2. Вже за перший місяць виконавці зробили всі демонтажні роботи, виконали стяжку, провели електромонтажні та сантехнічні роботи. На будові працювали близько дві сотні працівників одночасно, що дозволило виконувати роботу оперативно та якісно. Задавши швидкий темп, NESTRA суттєво випередили терміни здачі об’єкта.



Фото Державне бюро розслідувань в місті Києві



Фото Державне бюро розслідувань в місті Києві



Фото Державне бюро розслідувань в місті Києві

Капітальні ремонти у приміщеннях з незвичними умовами

Проведення ремонтних робіт у зоопарках – ще один цікавий досвід діяльності компанії "БК КБР". Серед реалізованих проєктів: ремонти вольєрів для диких тварин, птахів і навіть басейну для бегемота. Зараз NESTRA працює над проєктом для росомахи.

"Це специфічна робота. Адже кожній тварині потрібне відповідне середовище. Тому ми спілкуємося з представниками зоопарку, з біологами, і дізнаємося, що потрібно тій чи іншій тварині. Комусь, наприклад, потрібне каміння, тож ми робимо монолітні камені, максимально схожі на натуральні, комусь – земля, волога, відповідне світло або ще щось. Приміром, ми дізналися, що бегемот часто б’є ногою, тому старий басейн, який був у тварини, руйнувався. Ми зробили м’яку гідроізоляцію – і зараз цей басейн функціонує, більше там ніщо не ламається. А от перед роботою з росомахою вивчили, що цей звір звик до холоду і вміє копати великі тунелі, тому ми сконструюємо йому скляну будівлю з відповідним сприятливим кліматом, зробимо сіточку. Таким чином для кожної тварини створюємо відповідну екосистему. Також завжди турбуємося про те, щоб людині, яка займатиметься обслуговуванням, було простіше в подальшому виконувати свою роботу", – ділиться Дмитро Нестерук.



Фото: Вольєр для рисі



Фото: Проєкт вольєру для росомахи



Фото: Проєкт вольєру для росомахи

Чому саме NESTRA?

Директор компанії розповів, чому NESTRA є конкурентоспроможною на ринку, і які переваги роботи з компанією:

"Ми на ринку ремонтно-будівельних робіт вже сім років. Спеціалізуємося на роботі з нежитловими приміщеннями: лікарні, школи, садочки, адміністративні будівлі тощо. Чому нас обирають? По-перше, прозорі умови співпраці. По-друге, робота з нами є економічно вигідною для клієнта. Завдяки великим оборотним сумам компанія може здійснювати діяльність без авансування та регулярних щомісячних платежів. Таким чином робота не зупиняється через затримку фінансових надходжень від замовника, тож здача об’єкту не відтерміновується. Через швидкий темп виконання, компанія обслуговує більшу кількість клієнтів, тому може дозволити собі нижчу ціну, не знижуючи при цьому якість послуг. Також ми почали співпрацю з Європейським банком реконструкцій та розвитку, використовуємо шведське, німецьке і британське обладнання, що теж дає нам певні переваги. Ми завжди лояльні до замовників. Після того, як виконуємо якісь роботи, ще додатково проводимо інструктаж для клієнтів, детально пояснюємо, як користуватися обладнанням, як обслуговувати приміщення".

Також пан Дмитро зазначив, що NESTRA активно будує плани на майбутнє, і, окрім обслуговування бюджетних установ, готова до співпраці з приватними компаніями.

Серед послуг, які можна замовити в концерні NESTRA: монтаж вентильованих, мокрих фасадів, внутрішні оздоблювальні роботи, покрівельні роботи, монтаж інженерних мереж, світлопрозорі фасади, монолітні роботи, монтаж металоконструкцій, проєктна документація, капітальні ремонти, реконструкції, благоустрій.

Детальнішу інформацію про концерн NESTRA та інші кейси компанії дивіться на сайті.

Автор Орися Біленька