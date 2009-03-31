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Нове обличчя столиці

18:35, 31 березня 2009 290

Саме так має виглядати Майдан незалежності за задумом архітекторів.

Якби столична містобудівна рада дозволила втілити цей проект заввишки 210 метрів, його б звели максимум за 3 роки. Архітектор Сергій Бабушкін називає своє скляне творіння будинком-стягом. Каже, що вже 6 років прагне перебудувати готель "Україна", розташований нині на цьому місці. Для зведення конструкції треба буде знайти мільярд доларів, та це архітектора не лякає.Сергій Бабушкін (архітектор): "Це місце для висотної споруди. Ми зробили містобудівний аналіз і прийшли до цього висновку. Більш того ми його виставляли на раді свого часу на містобудівній раді, тобто вона особливих якихось суперечностей не викликала. Це великий комплекс який би включав як би продовження площі Незалежності як уособлення, будівля яке саме втілює вже всю Україну".Та поки цей архітектор лише сподівається на втілення свого проекту колись у майбутньому, мрії інших здійснюються. Так, вже наприкінці наступного року на Хрещатику з’явиться 160 метрова готельно-офісна споруда у 47 поверхів. Містобудівна рада дала своє добро на реалізацію цього проекту, незважаючи на те, що максимально дозволена висота будівель у Києві - 101 метр, а в історичному центрі - взагалі лише 27. Історики не в захваті від ідеї такого архітектурного оновлення.Олександр Анісімов (історик): "Поруч зі святими храмами Лаври будувати якісь хмарочоси це недоречність абсолютна. Київ завжди був затишним містом,саме через те, що тут було поєднано в гармонії і історична забудова старовини, яка вціліла, і сади і парки, які були довкола, і фонтани і безліч тих рекреацій,які давали відпочинок людям".Поки історики розмірковують про доречність зміни обличчя столиці, деякі депутати Київради погрожують ультрасучасному проекту судовими позовами.Денис Москаль (депутат Київради): "Всупереч постанові кабінету міністрів, яка регулювисотність в історичному ареалі міста до 27 метрів ,всупереч здоровому глузду погоджений проект будівництва цього хмарочосу, більше того порушення генерального плану, який не передбачає будівництво таких об’єктів, які створять величезну нагрузку на інфраструктуру міста".Опоненти появи сучасних архітектурних форм у центрі столиці переконують - Верховна Рада давно б мала заборонити високоповерхове будівництво в центрі Києва. До прикладу вони наводять Вашингтон, адже у столиці Сполучених Штатів взагалі недозволено зводити споруди вище будівлі Капітолію. Тим часом українські архітектори продовжують генерувати ідеї забудови міста ультрасучасними хмарочосами як бізнесового так і житлового призначення.    
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 березня 2009
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