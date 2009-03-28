Нове свято
Фінансові ринки 18:43, 28 березня 2009 226
Гучні церемонії та експозиції у музеях.
Так у Китаї відзначають нове загальнонаціональне свято - день скасування кріпацтва. Дійство з нагоди встановлення у Тибеті китайської влади відбувається вперше.У Лхасі 13 тисяч людей спостерігали перед Палацом Потала церемонію підняття китайського прапора. Водночас у Пекіні комуністичне керівництво країни відвідало виставку з нагоди свята. КНР вважає, що звільнила населення Тибету від відсталості середньовіччя і принесла регіону процвітання.Більшість ж мешканців Тибету до святкувань не приєднались - китайське правління у регіоні вони сприймають як обмеження політичних та релігійних свобод. Цей день, до слова, оголосили святковим після минулорічних антикитайських акцій протесту у Тибеті - найбільших за останні 20 років.
Джерело: 24 Канал
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