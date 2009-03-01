Відрядження за відрядженням - новий держсекретар США працює, не покладаючи рук.

Повернувшись щойно з Азії, Хілларі Клінтон відправляється у нове турне - на Близький Схід та у Європу. Триватиме поїздка чільниці американського зовнішньополітичного відомства з 1 по 7 березня. За цей тиждень Клінтон відвідає, зокрема Єгипет, Ізраїль, Палестину, а також Бельгію, Швейцарію та Туреччину.Темою візиту американського держсекретаря на Близький Схід стане палестино-ізраїльське врегулювання та недавня ескалація насильства в Секторі Ґаза, а саме допомога з відновлення зруйнованого бойовими діями анклаву. 5 березня у Брюсселі Хілларі Клінтон візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Глави МЗС, як очікується, підготують підґрунтя для квітневого - ювілейного - саміту альянсу у Німеччині та Франції.