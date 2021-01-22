Нові акцизи на тютюнові вироби не принесуть доходів до бюджету, а спровокують зростання контрабанди і підштовхнуть компанії до згортання інвестицій.

Про це йдеться в матеріалі, опублікованому на "РБК-Україна".

Йдеться про закон №466-IX – Верховна Рада прийняла його ще в січні 2020. Згідно з цим документом, який в народі вже охрестили "законом про податковий терор", з 1 січня 2021 року акциз на ТІЕНи – IQOS, Glo – виростає відразу в 4,2 раза або на 320%. Також підвищився акциз на сигарили, які виробляє вітчизняний "Марвел" (Винниківська тютюнова фабрика). Виробництво сигарил приблизно на 30% дорожче виробництва простих сигарет, але згідно із законом №466-IX ставка акцизу на ці вироби вирівнюється.

Виробники в цілому погодилися з тим, що акциз повинен зростати, але запропонували підвищувати ставку поступово. У профільному комітеті Ради визнали, що такий безпрецедентний ріст акцизів – це перебір. До закону №466 була підготовлена ​​пом'якшувальна поправка. Однак 17 грудня 2020 року народні депутати провалили прийняття цієї поправки і дали зелене світло чотириразовому підвищенню акцизу на ТІЕНи і зрівнювання акцизу на сигарили та сигарети.

"Саботаж в стані "слуг" організувала депутат Лада Булах, яка ніколи раніше не займалася податковою політикою", – пишуть автори статті.

Більше всіх від драконівського закону постраждали "Філіп Морріс Україна" (IQOS), "Бритіш Американ Тобакко Україна" (Glo) і українська Винниківська тютюнова фабрика ("Марвел"). "Філіп Морріс Україна" вже повідомила, що змушена різко скоротити замовлення акцизних марок. Тільки на цьому бюджет втратить сотні мільйонів. У компанії попередили, що не виключають зупинку інвестицій: близько 200 млн дол. планувалося вкласти у виробництво ТІЕНов в Україні. Під загрозою вже опинилися 50 тисяч робочих місць. Про можливе скорочення робочих місць говорять і в "Марвел".

Проти різкого підвищення акцизу виступили Федерація роботодавців України, Союз українських підприємців, Американська торгова палата та Європейська Бізнес Асоціація.

Тим часом тіньовий ринок сигарет очікує бурхливий розквіт, адже ціни на тютюнову продукцію в Молдові, Білорусі та Росії тепер будуть значно нижче, ніж в Україні. Стіки для електронних сигарет поповнять потоки контрабанди через український кордон і допоможуть підвищити дохід корупціонерам від митниці. Тіньовий ринок сигарет очікує бурхливий розквіт.

"Підвищивши акциз, народні депутати задумали поповнити скарбницю, але замість цього позбавили її доходів у складний період: коронакриза далека від спаду", – підсумовує РБК-Україна.