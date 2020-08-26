Громадяни Німеччини, які повертаються додому із країн, де підвищений ризик зараження COVID-19, зможуть вже не робити тест на COVID-19, який вимагали від них раніше. Натомість німецький уряд вирішив, що більше тестуватимуть людей із симптомами.

Як повідомило Associated Press, напередодні людям пропонували безкоштовно зробити тест в аеропортах, на вокзалах і навіть на зупинках на шосе.

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У такий спосіб, якщо тест був негативним, німці уникали обов'язкового двотижневого карантину. Однак тепер стратегію змінили, адже період відпусток закінчується.

Тепер цей ризик знову знижується. Ми повинні більше зосередитися на пацієнтах з симптомами і тих, хто контактував з пацієнтами,

– пояснив міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан.

Офіційно таку стратегію ще не затвердили. Найімовірніше, це зроблять 27 серпня. Міністр також зазначив, що за період літніх канікул кількість тестів на COVID-19, які провели у Німеччині, майже подвоїлася. Як виявилось, медики проводили 900 тисяч тестувань в тиждень.

Довідка. Станом на 26 серпня у Німеччині підтвердили 238 278 випадків інфікування COVID-19. На жаль, зафіксовано 9 346 летальних випадків від ускладнень, викликаних інфекцією. Однак є й багато тих, хто одужав – 209 тисяч осіб.