Нові правила у Німеччині: туристи можуть не робити тест на COVID-19, який був обов'язковий
Громадяни Німеччини, які повертаються додому із країн, де підвищений ризик зараження COVID-19, зможуть вже не робити тест на COVID-19, який вимагали від них раніше. Натомість німецький уряд вирішив, що більше тестуватимуть людей із симптомами.
Як повідомило Associated Press, напередодні людям пропонували безкоштовно зробити тест в аеропортах, на вокзалах і навіть на зупинках на шосе.
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У такий спосіб, якщо тест був негативним, німці уникали обов'язкового двотижневого карантину. Однак тепер стратегію змінили, адже період відпусток закінчується.
Тепер цей ризик знову знижується. Ми повинні більше зосередитися на пацієнтах з симптомами і тих, хто контактував з пацієнтами,
– пояснив міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан.
Офіційно таку стратегію ще не затвердили. Найімовірніше, це зроблять 27 серпня. Міністр також зазначив, що за період літніх канікул кількість тестів на COVID-19, які провели у Німеччині, майже подвоїлася. Як виявилось, медики проводили 900 тисяч тестувань в тиждень.