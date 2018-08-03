Нові бюджетні смартфони від TP-Link вийшли на український ринок

Компанія TP-Link представила на українському ринку свої нові смартфони: Neffos X9 і Neffos C9A. Пристрої отримали великий безрамковий дизайн та при цьому доступну ціну.

Про це повідомляє видання gagadget.com.

Так, TP-Link Neffos X9 отримав 5,99-дюймовий екран FullView з роздільною здатністю HD + (1440x720 пікселів). Загалом екран у співвідношенні до передньої панелі займає 86,4%. Апарат працю єна 8-ядерному процесорі MediaTek MT6750. Він отримав 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті. Він має подвійну основну камеру з модулями на 13 і 5 Мп, селфі-камера має 8 Мп.

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Пристрій працює на акумуляторі ємністю 3060 мАг. Модель TP-Link Neffos X9 коштує 5000 гривень.

Молодша версія TP-Link Neffos C9A теж отримала HD-дисплей на 5,99 дюймів зі співвідношенням сторін 18: 9. При цьому смартфон оснастили слабшим процесором – 4-ядерним MediaTek MT6739WW на 1,5 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті складає 2 ГБ, вбудованої – 16 ГБ.

TP-Link Neffos X9 коштує 5 тисяч гривень

Основна камера має роздільну здатність 13 Мп, фронтальна – 8 Мп. При цьому смартфон отримав кращу батарею – ємність складає 3840 мАг. Його рекомендована вартість становить 3700 гривень.

Обидві моделі підтримують дві SIM-карти і мережі 4G LTE. Смартфони від TP-Link надійдуть у продаж вже у вересні.

Смартфони надійдуть у продаж у вересні

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