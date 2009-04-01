Нові члени

Хорватія та Албанія офіційно стали членами НАТО.

Північноатлантичний альянс поповнив свої лави ще 2 державами, довівши загальну чисельність країн-членів блоку до 28-и. Рішення про вступ двох держав в НАТО було ухвалене торік на саміті альянсу у Бухаресті. Впродовж року протоколи про вступ Албанії та Хорватії до альянсу проходили затвердження в парламентах країн-членів військового блоку. Відтак, на майбутньому саміті в Страсбурзі та Келі лідери Албанії та Хорватії вперше сидітимуть за один столом з главами інших держав-членів НАТО в алфавітному порядку, а не як раніше на кріслах кандидатів.Отримавши довгоочікуваний квиток до організації з колективної безпеки, Хорватія та Албанія одразу ж виступили з першими ініціативами. Загреб запропонував включити солдат Хорватії в контингент військ НАТО в Афганістані. Албанія, у свою чергу пропонує розмістити на своїй території об’єкти американської системи ПРО, у разі якщо Польща та Чехія передумають розташовувати їх у себе.