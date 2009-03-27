Нові інструктори

Сполучені Штати вчитимуть афганських військових.

Президент США Барак Обама вирішив додатково скерувати до Афганістану 4 тисячі воєнних інструкторів для підготовки афганської армії і сил безпеки. Про це повідомив сенатор Карл Левін. Фахівці поїдуть до Кабула вже в червні. Там вони приєднаються до 38-тисячного американського контингенту та 17-тисячного підкріплення, яке Вашингтон планує додатково скерувати до країни. Сам Обама оголосить про це під час представлення своєї нової афганської стратегії у п’ятницю. Зокрема, на передодні американський президент заявив, що його адміністрація шукає виходу із Афганістану, оскільки операція не може тривати вічно.