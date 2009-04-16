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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нові можливості

14:28, 16 квітня 2009 204

По гроші для бюджету - до населення та бізнесу.

Міністерство фінансів заявило про намір покрити частину дефіциту державної скарбниці шляхом емісії облігацій внутрішньої позики, які продаватимуть фізичним та юридичним особам. Для початку випустять ОВДП номіналом 500 грн. кожна строком на 1 рік - на загальну суму 500 млн. грн.За словами чиновників, фактична дохідність цих паперів буде на рівні 8% річних. Учасники ринку запевняють: з такою прибутковістю добровільно облігації ніхто не купуватиме. Мовляв, ОВДП мають забезпечувати дохід щонайменше на 2% вище рівня інфляції.Ігор Мітюков (екс-міністр фінансів України): "Якщо населенню будуть запропоновані прийнятні умови як мінімум вище рівня інфляції, цей захід має право на існування і може бути ефективним, але уряду треба залучити державні банки до розповсюдження таких інструментів".Коли саме Міністерство фінансів вийде на ринок з держоблігаціями - наразі узгоджується. Відомо лише, що розповсюдженням ОВДП, скоріше за все, займатиметься державний Ощадний банк.     
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 квітня 2009
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