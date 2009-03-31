Нові паризькі музеї

Музей на набережній Бранлі виглядає так, ніби щось із космосу спустилось у Париж.

Це - останнє творіння французького архітектора Жана Нувеля. У цій ультрасучасній будівлі представлене народне мистецтво Африки, якому вже кілька століть. Робота над музеєм тривала 10 років.Жан Нувель (архітектор): “На мою думку, він відображає інше ставлення до музеїв загалом. У XX ст. музеї були скупченням білих кімнат, у яких об'єкти розміщали так, як наклейки на стінах - просто накопичували, накопичували. Стало нестерпно. Нам потрібні специфічні місця. Музей треба будувати спеціально для того, що у ньому представлятимуть”.Пройшовши цією доріжкою, довжина якої 180 метрів, відвідувачі можуть оглянути унікальну колекцію із 300 тис. творів. М'яке світло допомагає створити екзотичну атмосферу.Жан Нувель (архітектор): “Всередині панує атмосфера таємниці, бажання та спокуси. Моя мета полягала у відновленні емоцій та духу, які були присутні при народженні цих об'єктів”.В околиці Парижа Вітрі-сюр-Сен знаходиться музей сучасного мистецтва Валь-де-Марн. Дизайн архітектора Жака Ріпо визнала уся Європа. Цей музей планували не для центра міста, а для біднішого району французької столиці. Ріпо вважає, що це - захоплюючий експеримент.Жак Ріпо (архітектор): “Нині, потрапивши до Вітрі, ви побачите там митців, людей, які приїжджають із Лондона, дослідників. Приголомшує, як музей на околицях великої столиці трансформує місто. Воно вже інакше. Навіть мешканці Вітрі кажуть, що довкілля змінилось”.Периметр виставкового простору - 1300 квадратних метрів, і, завдяки дешевизні квитків, сюди може потрапити кожен. Архітектура - світла, геометрична та стримана. Ріпо хотів, аби ніщо не відволікало увагу від самих творів мистецтва.Жак Ріпо (архітектор): “Будівля не має багато форм, до прикладу є лише кілька кривих форм, не враховуючи колони. Чому так? Тому що, вважаю, твори мистецтва власне і є формами. Отож, якщо будівля мала б вражаючий дизайн, як деякі сучасні музеї, то, на мою думку, це б затьмарило самі твори мистецтва. Думаю, що у такому контексті видовищний проект був би нетактовним у районі, де більше відомо про проблеми міста”.Малий палац біля Єлисейських полів більш привабливий. У ньому знаходиться Паризький музей образотворчого мистецтва. Збудований ще для Всесвітньої виставки 1900 року, палац пережив серйозну реконструкцію, яка тривала 5 років.Філіп Шекс (архітектор): “Спочатку ми планували відновити це освітлення, повернути світло, яке наповнювало палац з 1900 року, і про яке поступово забули за минуле століття, адже вікна були закриті. Усі отвори заблокували”.Роботи таких митців, як Гоген та Моне, розташовані в окремих кімнатах, які знову наповнює денне світло. Маленький середземноморський сад також відновили, і тепер він виглядає, як колись. Це - осередок спокою в метушливому центрі Парижа.Філіп Шекс (архітектор): “Тут у саду можна побачити усі зусилля, витрачені на відновлення кам'яних робіт, усі фасади теж відреставровані. Нам треба було замінити 200 кубічних метрів каменю”.Важко уявити, що ці три музеї настільки відрізняються. Але це лише початок. Цілком очевидно, що музеї нині в моді у Парижі - відвідувачі та місцеві не можуть ними насолодитись.