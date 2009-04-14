Нові поштовхи
Фінансові ринки 10:50, 14 квітня 2009 243
Нова сейсмологічна активність зафіксована в центральній частині Італії.
За даними фахівців, нові підземні поштовхи силою до 5 балів за шкалою Ріхтера відбулися в області Абруццо, де 6 квітня стався руйнівний землетрус. Тоді внаслідок стихійного лиха загинули близько 300 людей, півтори тисячі мешканців отримали поранення. Нові підземні поштовхи також були відчутні і в столиці Італії. Однак, як запевняють рятувальники, нові поштових не становлять загрози для людей, оскільки влада евакуювала населення із сейсмічно активних центральних регіонів. Внаслідок землетрусу в Італії без даху над головою залишилися 70 тисяч людей, стихією завдала шкоди на 3 мільярди євро.
Джерело: 24 Канал
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