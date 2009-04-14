Нові поштовхи

Нова сейсмологічна активність зафіксована в центральній частині Італії.

За даними фахівців, нові підземні поштовхи силою до 5 балів за шкалою Ріхтера відбулися в області Абруццо, де 6 квітня стався руйнівний землетрус. Тоді внаслідок стихійного лиха загинули близько 300 людей, півтори тисячі мешканців отримали поранення. Нові підземні поштовхи також були відчутні і в столиці Італії. Однак, як запевняють рятувальники, нові поштових не становлять загрози для людей, оскільки влада евакуювала населення із сейсмічно активних центральних регіонів. Внаслідок землетрусу в Італії без даху над головою залишилися 70 тисяч людей, стихією завдала шкоди на 3 мільярди євро.