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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нові правила

13:39, 30 березня 2009 192

Кабмін хоче на власний розсуд регулювати розмір імпортних мит.

Кабінет міністрів хоче на власний розсуд встановлювати додаткові імпортні збори на ввезення будь-яких товарів. У парламенті зареєстровано урядовий законопроект, яким пропонується надати Кабміну широкі повноваження щодо регулювання митних тарифів. Для запровадження будь-яких надбавок до ввізних мит, рішення парламенту буде непотрібне - додаткові збори вводитимуть уряд і Національний банк. Підстави - досягнення платіжним балансом України критичного стану та скорочення золотовалютних резервів НБУ. При чому чиновники отримають право не лише визначати перелік товарів, ввезення яких дорожчатиме, але також визначатимуть ставки додаткових зборів.Зауважимо, уряд розробив новий порядок обмеження імпорту одразу після того, як сам скасував митні надбавки на низку товарів. Нагадаємо, 13-відсоткові ставки додаткового збору набули чинності 6 березня і поширювалися на некритичний імпорт.Експерти вважають, що шансів стати законом, у згаданого урядового законопроекту - немає. Документ занадто розширює повноваження Кабміну, і Президент, скоріше за все, не підпише його. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 30 березня 2009
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