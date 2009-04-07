Нові правила

SEC розгляне 4 пропозиції зміни правил регулювання "шортів".

Комісія з цінних паперів та бірж США перегляне правила потенційно небезпечних для фондового ринку операцій. Зокрема, йдеться про короткі позиції - тобто продаж активів в надії на зниження їх цін у майбутньому, що дозволить доставити їх в обумовлений час і при цьому отримати прибуток. За повідомленням голови федеральної комісії Марі Шапіро, регулятор візьме на розгляд чотири пропозиції, які мають зробити більш жорсткими правила проведення таких продажів. Деталей нововведень пані Шапіро поки не назвала, однак стало відомо, що торги цінними паперами можуть призупиняти, якщо їх котирування знизиться нижче встановленого відсотка порівняно з попереднім торговим днем.Зазначимо, про перегляд правил регулювання так званих "шортів", вже говорили в Євросоюзі, окремих азійських державах та в Росії. В останній навіть досі діє заборона на короткі позиції за цінними паперами запроваджена ще восени минулого року. За словами експертів, саме короткі продажі стали головною причиною знецінення акцій фінансових установ на глобальному фондовому ринку.