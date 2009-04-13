Нові правила НБУ

НБУ вирішив збільшити прозорість роботи банків.

Національний банк зобов’язав фінустанови публікувати повну звітність про обсяги валютних кредитів та депозитів. У такий спосіб регулятор вирішив підвищити прозорість банківської системи. Відповідна постанова набирає чинності вже сьогодні.Якщо раніше банки оприлюднювали лише консолідовані обсяги депозитів і кредитів у гривневому еквіваленті, то відтепер вони мають подавати повну розбивку за валютою розміщених на рахунках чи виданих коштів. Водночас, за словами учасників ринку, дані про частку іноземної валюти у пасивах та активах банків може викликати відтік вкладів із деяких з них.Зауважимо, раніше НБУ вирішив не розкривати оперативні дані про фінансовий стан банків. Так, ще у січні регулятор припинив публікувати інформацію про прибутки фінустанов, а з березня заборонив оприлюднювати дані про доходи та видатки.