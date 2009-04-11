Нові протести

Молдовська позиція готується до нових антиурядових виступів.

У неділю представники Ліберальної та Ліберально-демократичної партій спільно з Альянсом “Наша Молдова” проведуть мітинг на площі Кишинева. Про це повідомив один із лідерів ліберал-демократів Александру Тенасе. Головною із вимог мітингульників до влади буде звільнення з-під варти усіх заарештованих, заявив Тенасе. Крім того, за його словами, учасники мітингу вимагатимуть доступу адвокатів до затриманих під час безладів 7 квітня, а також доступу опозиційних політиків до виборчих списків.У минулий вівторок, нагадаємо, після того як стало відомо про переконливу перемогу Комуністичної партії на парламентських виборах, мирні мітинги опозиції переросли в сутички з поліцією та вуличні безлади. Прихильники опозиції звинуватили владу у фальсифікації результатів волевиявленні і зажадали їх скасування. Під час заворушень були погромлені резиденція президента та будівля парламенту Молдови.