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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нові протести

Фінансові ринки 13:02, 12 квітня 2009 198

Знову на демонстрації.

Після спокійної ночі з суботи на неділю молдовська опозиція планує провести нові акції протесту. Про такі наміри оголосили 3 опозиційні партії, які увійшли до складу нового парламенту. Опозиція хоче таким чином висловити протест проти дій правоохоронних органів, які продовжують арешти учасників демонстрацій. Зазначимо, після масових заворушень у Кишиневі 7 квітня поліція затримала понад 300 чоловік, близько 100 з них зараз перебувають під арештом.Тим часом молдовські журналісти просять політичного притулку у США. Про це заявили редакції двох ЗМІ - газети "Журналь де Кишинеу" та інтернет-телебачення "Журналь-ТБ". Журналісти заявляють, що в країні "розгорнулась безпрецедентна акція терору проти вільної преси". Посольство США наразі жодних коментарів з цього приводу не дає.Протести опозиційних сил у Молдові розпочались після оголошення результатів парламентських виборів, згідно з якими переконливу перемогу здобула правляча комуністична партія. Опозиція звинувачує владу у фальсифікації результатів волевиявлення. У вівторок мітинг в Кишиневі біля резиденції президента і будівлі парламенту переріс у заворушення та погроми. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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