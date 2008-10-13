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      Нові святі

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      Нові святі

      Папа Римський подарував католицькому світу 4 нових святих.

      Бенедикт 16-ий провів церемонію канонізації індійської черниці, італійського священика, швейцарської монахині та віруючого із Еквадору. Церемонія відбулася за участі десятків тисяч вірян-католиків на площі Святого Петра у Ватикані. Особливу увагу привернула особа сестри Альфонси - першої індійської черниці, зарахованої до сонму святих. Сестра Альфонса померла у 1946 році у віці 36 років і була беатифікована папою Іваном Павлом ІІ у 1986 році.Бенедикт XVI (Папа Римський): “Проживши життя у важких фізичних та духовних стражданнях, ця особлива жінка, яку від сьогодні називаємо першою святою Індії, була переконана, що її хрест був засобом досягти небесного торжества, приготованого для неї нашим Отцем. ”Канонізація індійської черниці стала знаковою для християнської спільноти Індії - особливо в умовах переслідувань, яких зазнавали християни в останні роки. Нагадаємо, у серпні цього року після вбивства індуїстського лідера у штаті Орісса спалахнули найкривавіші за останні 10 років виступи проти християн. Жертвами цих протистоянь стали близько 40 осіб, десятки церков були пошкоджені. Зазначимо, християни становлять лише 2 % від понад мільярдного населення Індії. Більш, ніж 70% з них належать до римо-католицької конфесії.
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      Новини за 13 жовтня 2008
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