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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нові технології одягу

19:38, 16 квітня 2009 558

В модній столиці поняття зручний одяг набуває нового змісту.

Від бездротового до вшитого в одяг - ідея технологій для життя еволюціонувала далі.Буенос-Айрес є живою сумішшю богемного шарму та нестримної енергії XXI ст. Це сучасна столиця, де прикметник "соціальна" асоціюється в першу чергу з мережею, а хайтек - зі стилем. Точки доступу Wi-Fi у місті можна знайти майже будь-де, а останні технологічні гаджети тут носять, як модні аксесуари. Жителі Буенос-Айреса, які переймаються своїм іміджем не приховують - вони справжні технофіли.Нещодавно про своє право на частину прибуткового ринку технологічних новинок тут впевнено заявила молода компанія, яка спеціалізується на дизайні одягу. Хульєта Ґайосо, засновниця та голова компанії Indarra DTX, каже, що її мета - успішно поєднати технології, одяг та сучасний стиль життя.Хульєта Ґайосо (засновниця компанії Indarra DTX): “Ідея створити цю колекцію виникла з більш свідомого спостереження за реальністю. Я почала зауважувати тенденції та різноманітні ситуації, пов'язані зі значними змінами у нашому суспільстві. Одна з них - потужний наступ технологій, які кожного дня все настирливіше проникають у наше повсякденне життя”.Оскільки ми все більше занурюємося у життя, яке тече у всесвіті наших портативних медіапристроїв, справжньою проблемою стала необхідність постійно їх мати під руками та ще й тримати зарядженими. Пошук розетки для того, щоб підживити свій смартфон, чи полювання на якийсь мікрогаджет в себе сумці вже перетворилися на щоденні труднощі для багатьох. Перша колекція Indarra, яку представили минулого року, покликана вирішити деякі з цих проблем.Хульєта Ґайосо (засновниця компанії Indarra DTX): “Наш одяг вже сумісний з стільниковими телефонами, iPod, MP3-плеєрами. Інтерефейси цих пристроїв розташовані просто на вас, на відстані руки. Наші вироби дозволяють також відсилати текстові повідомлення, користуватись чатом. Ми змінюємо сам спосіб спілкування, який, здається, вже дещо застарів, але буде все більше й більше розвиватись. А це, думаю, варте уваги”.Ключовим продуктом компанії є куртка з інтегровано батареєю на фотогальванічних елементах, достатньо потужною, щоб живити портативні пристрої просто на ходу. Сонячна панель під'єднана до акумулятора в кишені, що дозволяє також зберігати енергію до наступної зарядки. Усе доповнює комплект роз'ємів, які підходять до майже будь-якого мобільного пристрою.Колекція включає також штани з вмонтованим бездротовим пультом управління MP3-плеєрами з радіусом дії до вісімнадцяти метрів. Є й курточка з чутливою до дотику тканиною, яка дозволяє змінювати трек та гучність одним натиском на відповідній кнопці.Але хайтек-вбрання задешево не купиш. Зараз, наприклад, куртка з сонячною панеллю обійдеться на сайті компанії у триста сімдесят доларів США.Андреа Зальтцман очолює факультет дизайну університету Буенос-Айреса. Колекцію компанії Indarra вона зробила відтепер частиною навчальної програми своїх студентів і каже, що потенціал у такого одягу є безмежним.Андреа Зальтцман (декан факультету дизайну університету Буенос-Айреса): “Кожна модель такого одягу є поєднанням різних технологій, які можна застосувати в багатьох продуктах. Тому, думаю, цей проект є дуже потужним і можливості тут просто безкрайні”.Вже й нанотехнологія впевнено вступає на це поприще, а тому перегляду піддаються самі зв'язки тіла людини з оточенням, і тут відкриваються нові можливості, пов'язані зі світом сприйняття, світом розваг: одяг може виконати будь-яку фантастичну річ, яку ви забажаєте, послужити численними способами.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 квітня 2009
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