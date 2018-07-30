23:39
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, сьогодні
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Нові технології": у мережі висміяли аварійний стан київських маршруток

998
У мережі висміяли стан київських маршруток
У мережі висміяли стан київських маршруток / Фото з відкритих джерел

У мережі з'явились фото, які демонструють жахливий стан маршруток у Києві. Так, під пасажирським сидінням одного із транспортних засобів видніється отвір, з якого видно дорогу.

Відповідні знімки опублікували у Facebook-спільноті "Киев.Оперативный".

Читайте також: У Росії на військовому параді стався конфуз: катер ВМФ Росії врізався в міст

Нові технології у столичних маршрутках: в автобусі №182 поставили "кондиціонер". Так і їхали поки пасажир сам не закрив цю чорну діру,
– йдеться у дописі.

Ще на одному знімку видно, як пасажирські сидіння у іншій маршрутці притримуються цеглиною.

"Зрадофіли, нічого ви не розумієте, це нова послуга – біотуалет у транспорті, для вас же старалися", "Ілон Маск, як тобі таке?" – жартують користувачі у соцмережах.

 

Теги: Новини Києва Транспорт Курйозні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У Києві горить торговий центр: фото масштабної пожежі
 19 листопада 2017 , 17:54
У Києві автомобіль на смерть збив жінку на пішохідному переході: фото
27 липня , 21:56
У Києві чоловік погрожує здійснити самогубство на Мосту закоханих (оновлено)
 26 вересня 2017 , 17:22
Медики пояснили причину появи аномального смогу у Києві
 26 липня 2016 , 18:22
Склад журі WEGAME Awards поповнився новими учасниками
 23 березня 2017 , 15:37
На лекторії WEGAME 3.0 виступить креативний директор студії The Farm 51
27 березня 2017 , 15:59
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук