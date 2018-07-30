"Нові технології": у мережі висміяли аварійний стан київських маршруток

У мережі з'явились фото, які демонструють жахливий стан маршруток у Києві. Так, під пасажирським сидінням одного із транспортних засобів видніється отвір, з якого видно дорогу.

Відповідні знімки опублікували у Facebook-спільноті "Киев.Оперативный".

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Нові технології у столичних маршрутках: в автобусі №182 поставили "кондиціонер". Так і їхали поки пасажир сам не закрив цю чорну діру,

– йдеться у дописі.

Ще на одному знімку видно, як пасажирські сидіння у іншій маршрутці притримуються цеглиною.

"Зрадофіли, нічого ви не розумієте, це нова послуга – біотуалет у транспорті, для вас же старалися", "Ілон Маск, як тобі таке?" – жартують користувачі у соцмережах.