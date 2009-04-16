Нові умови МВФ

Позику збільшать і дозволять фінансувати нею дефіцит бюджету.

Міжнародний валютний фонд готовий не лише збільшити розмір кредиту для України, але й дозволить використати позику для покриття дефіциту державного бюджету. Про такий раптовий прояв прихильності МВФ до вітчизняного уряду заявила голова місії цієї організації в Україні Джейла Пазарбазіоглу. Очікується, що саме таку позицію днями пані Пазарбазіоглу захищатиме перед керівництвом валютного фонду, звітуючи про роботу місії.Нагадаємо, Україна домовилася із МВФ про отримання 16,5 мільярдів доларів позики стенд-бай ще наприкінці минулого року. Кошти планувалося отримати 5 траншами. Втім, наразі Київ отримав лише першу частину - 4,5 мільярди доларів. Другий транш мав надійти у лютому. Однак, ревізори МВФ залишилися незадоволеними виконанням Україною взятих на себе зобов’язань, і відмовилися давати гроші.Як уже повідомлялося, перший транш Україна отримала на умовах ухвалення бездефіцитного бюджету. Далі на тлі тотального невиконання Києвом зобов’язань, вимоги фонду слабшали, і наразі МВФ погоджується не лише на перевищення видатків скарбниці над доходами, але й готовий профінансувати його. Далі буде…