Нові звинувачення
Фінансові ринки 14:23, 3 березня 2009 194
Радован Караджич виступить у Гаазькому трибуналі.
Колишній лідер боснійських сербів повинен відповісти на звинувачення, які йому інкримінують. У серпні минулого року суддя міжнародного трибуналу дійшов висновку, що Караджич відкидає висунуті проти нього звинувачення у військових злочинах та геноциді.Зокрема, колишнього чільника Республіки Сербської звинувачують у вбивстві 8 тисяч мусульман у Сребреніці у 1995 році. Тепер у новий акт обвинувачення додали ще один пункт. 63-річному Караджичу інкримінують вбивство понад 140 ув’язнених у таборі Сушіца у вересні 1992 року. Саме у зв’язку із цим виникла потреба у повторному допиті підсудного. Загалом Радована Караджича звинувачують по 11 пунктах, зокрема, йдеться про злочини проти людства, військові злочини, геноцид несербського населення Боснії та Герцеговини, примусові депортації та етнічні чистки.
Джерело: 24 Канал
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