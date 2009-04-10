Новинки МНС

Новому спорядженню радіють столичні рятувальники.

Перше дає змогу відмовитися від примітивного смикання за мотузку, друге - зняти часові обмеження перебування у воді взагалі за будь-якої температури. Андрій Шибанов (командир відділу водолазів столичного ГУ МНС): "Коли ми одягаємо спорядження повністю, це клапан піддуву. Тобто, якщо стало зовсім вже холодно, його можна піддути, просушитися і трішки підігрітися." Столичним пожежникам наступного тижня обіцяють придбати 6 комплектів винайдених в Україні евакуаційних систем "Рятівник". Її уже використовують пожежники Росії та Казахстану. Віталій Карвовський (начальник спеціалізованого аварійно-рятувального загону ГУ МНС): "Коли в Росії горіло і люди випригували з третього, з п’ятого поверхів, ламали руки, ноги, гинули... Якби такий пристрій був, то жертв було би набагато менше. Воно унікальне, і на сьогоднішній день у світі нема такого обладнання. Воно сертифіковане, має відповідні патенти." Винахідник рятівного пристрою гарантує - ним можна спустити на землю 10 людей одночасно, причому - з будь-якої висоти. Михайло Фадєєв (винахідник системи "Рятівник"): "Ось ця система евакуації людей з верхніх поверхів будівель незалежна. Неважливо, це дитина управляє апаратом, жінка, інвалід, старий, тобто тепер уже порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих. І ви залежите тільки від себе. Ви не залежите від пожежників, ви не залежите від сусідів. Це ваша страхувальна система для вашого життя. "Винахідники планують продавати евакуаційну систему усім охочим - приблизно - по 400 євро. На оновлення спорядження столичного МНС витратили майже 5 млн. гривень.