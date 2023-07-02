Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що нещодавно відбувся Lviv Urban Forum, який зібрав 600 архітекторів з країн світу, а також українських громад.

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Пропонує швидке будівництво

Серед гостей Форуму був всесвітньовідомий японський архітектор Сігеру Бан. Він презентував власний проєкт нового хірургічного корпусу Unbroken Ukraine.

Сігеру Бан – це "Ілон Маск" в архітектурі. Він спроєктував великий операційний блок площею 25 тисяч квадратних метрів,

– розповів Садовий.

Японський архітектор пропонує швидке будівництво центру завдяки максимального використання як будівельного матеріалу – дерево.

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Ця новина схвилювала архітектурну спільноту, адже кожна будівля, яку проєктує Сігеру Бан, одразу стає пам'яткою архітектури та до неї приходять люди, щоб просто зробити фото,

– підкреслив місткий голова.

Саме тому, якщо буде підтримка цього інноваційного підходу будівництва від усіх українських міністерств, то невдовзі у Львові з'являться 25 тисяч квадратних метрів площ операційного блоку.

"А це дуже важливо, тому що муніципальний госпіталь у Львові фактично переповнений. Ми за часів війни прийняли 13 тисяч поранених. І кожного дня прибувають нові", – наголосив Андрій Садовий.

Зверніть увагу! Unbroken (Незламні) – Національний центр реабілітації України, який був створений на базі Першого територіального медичного об’єднання Львова. У Центрі надається підтримка людям, що постраждали внаслідок військової агресії Росії проти України. Один з напрямків Центру – хірургія, ортопедія та протезування. Тут не тільки встановлюють протези постраждалим українцям, але виготовляють їх.

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