В уряді анонсували запуск потяга "Інтерсіті" з Києва до Черкас у 2021 році. Однак, у якому місяці це станеться в Кабміні чи Укрзалізниці поки не зазначили.

Подробиці повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення у Верховній Раді проєкту держбюджету. Про це повідомляє 24 канал. Актуально Укрзалізниця змінює графік Інтерсіті+ сполученням Київ – Харків: яка причина За словами глави Мінфіну, швидкісні потяги придбали в межах фінансування залізничної інфраструктури. Це закладено в держбюджеті-2021. Фінансування залізниці в 2021 році Також чиновник додав, що проєктом державного бюджету вперше виділено державні кошти на фінансування залізниці.

Згідно з документом, уряд планує виділити 3,3 мільярда гривень з державної скарбниці на закупівлю 100 пасажирських вагонів. "Укрзалізниця", зокрема, займеться модернізацією поїздів далекого прямування Луганськ – Ужгород і Маріуполь – Львів.

Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу