Новий маршрут "Інтерсіті" з Києва до Черкас запустять у 2021 році: деталі
В уряді анонсували запуск потяга "Інтерсіті" з Києва до Черкас у 2021 році. Однак, у якому місяці це станеться в Кабміні чи Укрзалізниці поки не зазначили.
Подробиці повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення у Верховній Раді проєкту держбюджету. Про це повідомляє 24 канал.
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За словами глави Мінфіну, швидкісні потяги придбали в межах фінансування залізничної інфраструктури. Це закладено в держбюджеті-2021.
Фінансування залізниці в 2021 році
- Також чиновник додав, що проєктом державного бюджету вперше виділено державні кошти на фінансування залізниці.
- Згідно з документом, уряд планує виділити 3,3 мільярда гривень з державної скарбниці на закупівлю 100 пасажирських вагонів. "Укрзалізниця", зокрема, займеться модернізацією поїздів далекого прямування Луганськ – Ужгород і Маріуполь – Львів.