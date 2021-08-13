Большая игра – именно так называют историки цепь непрекращающихся войн, переворотов, бунтов и интервенций, постоянно сотрясающих Афганистан. Цель этой игры – установить в Кабуле более-менее устойчивое правительство, которое будет защищать интересы сил, установивших его, и мешать планам других игроков распространить свое влияние на Центральную Азию.

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Захваченый Афганистан

Начинали эту большую игру 2 империи:

Российская;

Британская.

Афганистан примерно 200 лет назад оказался зажат между захваченным россиянами Западным Туркестаном и британской Индией.

Каждый из колонизаторов стремился подчинить Афганистан себе или, по крайней мере, добиться того, чтобы афганские правители прислушивались именно к его мнению.

Дипломаты, шпионы, торговцы и генералы десятилетиями вели эту большую игру, не подозревая, что выиграть в ней невозможно, что все достижения – иллюзорны и сиюминутны.

Афганистан стал огромной братской могилой, в которой похоронены не только десятки тысяч подданных империй, пытавшихся покорить эту страну, но и сами эти империи.

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Начало заката Британии как державы, управляющей половиной мира, совпало по времени с очередной войной в Афганистане, которую афганцы в 1919 году, по большому счету, выиграли. Да еще и вдохновили соседей-индийцев на активную борьбу против колонизаторов.

Российская империя, мутировавшая в Советский Союз, но так и оставшаяся тюрьмой народов, и вовсе доломала об Афганистан свои зубы. Безумная авантюра кремлевских старцев, отправивших армию на завоевание Афганистана, не только закончилась крахом, но и окончательно продемонстрировала и гражданам СССР, и миру, что страна Советов уже ни на что не годится.

Новые игроки

Окончание советской оккупации и развал Советского Союза не завершили большую игру. Наоборот, на рубеже 20 и 21 веков в нее активно втянулись новые игроки:

Пакистан;

Китай;

и самое главное – США.

Вообще-то американцы негласно, но очень активно принимали в ней участие еще с 1980-х годов, вооружая антисоветское сопротивление, снабжая его деньгами и разведданными.

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Но американские союзники, изгнав оккупантов, не смогли договориться друг с другом о правилах разделения власти, перессорились и стали легкой жертвой для новой силы, быстро подчинившей себе Афганистан – Талибана.

Что известно об Талибане

Талибан в переводе означает "студенты". Несколько десятилетий назад у истоков этой организации действительно стояли студенты, учащиеся религиозных школ, посчитавшие, что все проблемы Афганистана коренятся в недостаточно строгом соблюдении афганцами предписаний ислама.

Большая часть планеты признавала установленный талибами режим террористическим. И, если честно, не без оснований: новые афганские власти ввели смертную казнь за вероотступничество, рубили руки ворам и пороли кнутами пьяниц.

Ну и пустили к себе самых главных мировых террористов – Аль-Каиду, которая быстро организовала в афганских горах командные пункты и тренировочные лагеря.

Аль-Каида, казалось, талибов и погубила. Ее главарь Усама бен Ладен именно в Афганистане прятался от гнева США после организованной им атаки на Америку 11 сентября 2001 года.

И тут уже американцы вышли на первые роли в большой игре: устроили интервенцию в Центральную Азию, изгнали талибов в горы и всячески помогали своим союзникам построить новый демократический Афганистан.

Новый уровень большой игры

Американское присутствие в Афганистане, омраченное постоянными потерями в стычках с талибами и обвинениями в убийствах мирных жителей, было страшно непопулярно в США.



Американцы требовали вывести войска из Афганистана / Фото AP

Общество 20 лет требовало, а президенты один за другим обещали вывести войска из Афганистана. И вот наконец это произошло – американцы спешно летят домой.

И все тут же рухнуло. Талибы возвращают себе контроль над страной со скоростью лесного пожара. Армия, силы безопасности и другие государственные институты, так долго и тщательно выстраиваемые, сыпятся прямо на глазах.

Большая игра переходит на какой-то новый уровень. Пока еще совершенно непонятно, с чем миру придется столкнуться уже в ближайшем будущем. Будут ли талибы устраивать чистки в Афганистане, не покусятся ли они на территории соседних стран, возобновят ли сотрудничество с Аль-Каидой и ИГИЛ?

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Но одно известно наверняка – скучно точно не будет. Большая игра, похоронившая пару империй и вдохновлявшая Киплинга и Конан-Дойля, продолжится.