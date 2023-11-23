Мовиться про реактивний ударний БпЛА "Shahed-238", який є модифікацією безпілотника "Shahed-136". Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, у чому полягає складність даного дрона.

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Що відомо про нові іранські "Шахеди"

За словами авіаційного експерта, модифіковані безпілотники мають 3 різні системи наведення:

автономну, за інерціальною системою та сигналами GPS; радіолокаційну, для нейтралізації та прориву ворожих систем ППО; інфрачервону, яку можна застосовувати для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема важливої військової техніки в тилу супротивника.

Те, що вони змогли поставити радіолокаційну станцію, справді може стати загрозою для системи ППО,

– підкреслив Криволап.

Також в Ірані планують встановити у БпЛА газотурбінний двигун, навіть попри невеликі габарити, він неекономічний, неефективний та його складно виробляти. Тому навряд чи дрон становитиме загрозу.

Які особливості має новий іранський "Шахед": дивитися відео

Криволап піддав сумніву, що нові "Шахеди" швидко опиняться в Росії й окупанти почнуть застосовувати їх проти України. Позаяк комплектувальники та фюзеляжі, які раніше Іран направляв у Москву, були зламаними й росіяни не встигали слідувати за планом виробництва "Шахедів". Тому наразі невідомо, як трапиться цього разу.

Що відомо про нові іранські "Шахеди"