Мовиться про реактивний ударний БпЛА "Shahed-238", який є модифікацією безпілотника "Shahed-136". Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, у чому полягає складність даного дрона.
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Що відомо про нові іранські "Шахеди"
За словами авіаційного експерта, модифіковані безпілотники мають 3 різні системи наведення:
- автономну, за інерціальною системою та сигналами GPS;
- радіолокаційну, для нейтралізації та прориву ворожих систем ППО;
- інфрачервону, яку можна застосовувати для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема важливої військової техніки в тилу супротивника.
Те, що вони змогли поставити радіолокаційну станцію, справді може стати загрозою для системи ППО,
– підкреслив Криволап.
Також в Ірані планують встановити у БпЛА газотурбінний двигун, навіть попри невеликі габарити, він неекономічний, неефективний та його складно виробляти. Тому навряд чи дрон становитиме загрозу.
Які особливості має новий іранський "Шахед": дивитися відео
Криволап піддав сумніву, що нові "Шахеди" швидко опиняться в Росії й окупанти почнуть застосовувати їх проти України. Позаяк комплектувальники та фюзеляжі, які раніше Іран направляв у Москву, були зламаними й росіяни не встигали слідувати за планом виробництва "Шахедів". Тому наразі невідомо, як трапиться цього разу.
Що відомо про нові іранські "Шахеди"
- Новий БпЛА представив Іранський університет аерокосмічних наук та технологій Ашура під час візиту до закладу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
- Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що роботу ППО може ускладнити чорне забарвлення цього дрона. Тобто новий безпілотник може бути менш радіолокаційно помітний. Наразі невідомо, чи закуповуватиме Росія ці "Шахеди". Ігнат запевнив, що українські військові "знаходитимуть вихід і з таких непростих рішень".
- Також існує версія, що над розробкою "Shahed-238" працював спільно з Іраном інженерно-технічний персонал ВПК Росії. Крім того, на сьогодні загрозою є не тільки постачання Іраном нових безпілотників Росії. А й те, що Тегеран та Москва об'єднали свій науково-технічний потенціал, тому можуть ще щось модернізувати.