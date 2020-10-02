Вагон поїзда Укрзалізниці №063 сполученням Харків – Київ раптопо затопило. Пасажири поскаржилися на зіпсовану техніку та речі.

Пасажирка, яка їхала у 13 вагоні, 2 жовтня о 5 годині ранку прокинулася від шуму та побачила воду у приміщенні. Про це вона повідомила телеграм-каналу "Труха".

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Через потоп у людей зіпсувався одяг, взуття та електроприлади. Пасажирка відзняла відео, на яких можна побачити наслідки затоплення.

Потоп у поїзді Харків – Київ: дивіться повне відео

Жінка зазначила, що співробітники Укрзалізниці хотіли прибрати все по-тихому. За фактом Національної поліції, у поїзді вона звернулася на гарячу лінію УЗ, де отримала відповідь, що інцидент зафіксований.

На запитання, чому не підняли людей і не повідомили про інцидент та хто буде нести відповідальність за те, що трапилося і зіпсоване майно, провідник і начальник поїзда нічого не відповідали,

– повідомила пасажирка 13 вагону.

Внаслідок затоплення у поїзді Харків – Київ постраждали пасажири: дивіться відео