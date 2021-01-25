Уряд розуміє, яку роль відіграє IT-сфера в економіці України, і які перспективи у цієї галузі для подальшого зростання. Однак кроки, що вживаються для забезпечення розвитку галузі, викликають питання у представників IT-сфери.

У Раді зараз розглядаються кілька законопроєктів, які пропонують різні шляхи розвитку для української сфери IT: один від Мінцифри, і по одному від незадоволених пропозиціями міністерства – представників ОПЗЖ та Кіри Рудик із партії "Голос". Два останніх законопроєкта враховують аргументи IT-компаній, які були неприємно здивовані тим, що Мінцифри навіть після довгих переговорів з IТ-комітетом ЄБА, представниками ІТ в Україні, Американською Торгівельною Палатою не включила у свою стратегію ряд ключових положень.

Чому представники IT-галузі незадоволені запропонованим Мінцифрою режимом роботи сфери, який отримав назву "Дія.City"?

Стає фактично неможливою робота по моделі ФОП-компанія. Нею зараз користуються 95% компаній в українському IT – у сфері, яка йде другою в структурі державного ВВП і приносить по 5 млрд доларів на рік у бюджет країни.

Мінцифра отримує значні та неконтрольовані повноваження з регулювання ринку IT-послуг – зараз таких регуляцій немає, як немає і великих обсягів звітностей і правил. У міністерства також з'являється в будь-який момент можливість встановлювати нові правила.

На IT-компанії ляже додаткове фінансове навантаження в "Дія.City", наприклад, обов'язок робити членські внески.

Багато представників бізнесу впевнені, що пропонований відхід від моделі ФОП-компанія і перехід на гіг-контракти зупинить досі стабільне зростання ринку IT-послуг. Так, у разі прийняття законопроєкту Мінцифри податкове навантаження на компанії виросте з 7% відразу до 16%.

Небезпека для галузі не тільки в цьому. Питань виникає багато: що буде, якщо держава буде штрафувати тих, хто раніше працював з ФОП, вважаючи їх порушниками? Навіщо IT-сфері ще один контролюючий орган з боку держави, хоча індустрія розвивається і без нього? Чому держава не хоче гарантувати сприятливі умови для бізнесу поза "Дія.City"?

А головне: що буде з компаніями, які відмовляться від роботи в системі "Дія.City"?

Для ринку прийняття пропозиції Мінцифри може мати серйозні негативні наслідки: аж до того, що велика кількість компаній буде міняти резидентство свого бізнесу.