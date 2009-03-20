Новруз або ж "новий день" - свято початку весни і нового року відзначають Іранські, кавказькі та тюркські народи.

Свято, що виникло понад три тисячі років тому в Ірані, окрім національної, має ще й астрономічну складову.Роман Алієв (представник азербайджанської громади Криму): “Сьогодні з 20 на 21 число приходить астрономічний новий рік, саме за астрономічними правилами сьогодні всі планети навколо сонця роблять один оборот і стають в одну лінію, і це говорить про початок нового рок”.Новруз - свято родинне . Господині накривають щедрий стіл , центральна страва на якому "семене" , з паростків пшениці. Адже саме пшеницю вважають головним символом нового року, весни та добробуту. І звичайно ж - безліч солодощів.Зумруд (господиня): “Сьогодні у нас велике свято, а на підносі святкові солодощі: шекербура, пахлава, цукерки все солодке”.Ельмара Логманова (учасниця свята): “Цього дня ми готуємо семене і різні частування, квіти, танцюємо свої національні танці”.Ще три обов’язкові атрибути свята : свічка - як символ вогню, що оберігає людину від злих духів, дзеркало - знак початку Нового року та яйце - символ зародження життя. Яйця використовують й у розвагах - чоловіки встають в коло й б’ють фарбовані курячі яйця одне об одне. Господар найміцнішого отримує найкращі солодощі зі святкового столу. Серед розваг також національні танці та стрибки через вогнище.