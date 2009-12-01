Новий голова МАГАТЕ

У МАГАТЕ - новий голова.

На посаду генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії заступив японець Юкіа Амано. Він змінює на посаді Мохаммеда ель-Барадеї, який очолював МАГАТЕ з грудня 1997 року. Кандидатуру 62-річного Юкіа Амано затвердили на Генеральній конференції МАГАТЕ у вересні цього року.МАГАТЕ - міжнародна міжурядова організація, основною метою якої є розвиток міжнародної співпраці в галузі мирного використання атомної енергії. Гарантування нерозповсюдження ядерної зброї - один із найважливіших напрямків діяльності МАГАТЕ.