Новий голова
13:19, 1 квітня 2009 288
Комітет виборців України отримав нового голову.
Олександра Черненка, який з 1998 року обіймав посаду прес-секретаря КВУ, обрано головою цієї громадської організації. Серед завдань, які виділив новообраний керівник - сприяння реформі виборчого законодавства, впровадженню в Україна системи виборів за відкритими списками i ухваленню Виборчого кодексу.Нагадаємо, раніше Комітет виборців очолював Ігор Попов, якого 24 березня призначили заступником голови Секретаріату Президента України - представником Президента у Верховній Раді.
Джерело: 24 Канал
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