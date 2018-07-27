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Новий планшет Samsung Galaxy Tab S4 показали на відео

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З'явилось відео з новим планшетом від Samsung
З'явилось відео з новим планшетом від Samsung / Фото з відкритих джерел

Вже найближчим часом компанія Samsung представить новий планшет Galaxy Tab S4. При цьому в мережі вже оприлюднили зовнішній вигляд новинки.

Про це інформує Slashleaks.

Також, за свіжими даними, Samsung Galaxy Tab S4 отримає 10,5-дюймовий Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2560 х 1600 пікселів. Новинка беде працювати на процесорі Qualcomm Snapdragon 835, та отримає 4 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті.

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Окрім того, планшет отримає дві камери – 13-мегапіксельну основну на задній панелі та фронтальну на 8 Мп.

Планшет Samsung Galaxy Tab S4: відео 

Пристрій оснастять акумулятором ємністю 7300 мАг.

Samsung Galaxy Tab S4 мають представити на виставці IFA в Берліні.

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Теги: Ґаджети Техно Samsung
Джерело: 24 Канал
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