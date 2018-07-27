Новий планшет Samsung Galaxy Tab S4 показали на відео

Вже найближчим часом компанія Samsung представить новий планшет Galaxy Tab S4. При цьому в мережі вже оприлюднили зовнішній вигляд новинки.

Про це інформує Slashleaks.

Також, за свіжими даними, Samsung Galaxy Tab S4 отримає 10,5-дюймовий Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2560 х 1600 пікселів. Новинка беде працювати на процесорі Qualcomm Snapdragon 835, та отримає 4 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті.

Читайте також: Планшет Xiaomi Mi Pad 4 показали на "живих" фото

Окрім того, планшет отримає дві камери – 13-мегапіксельну основну на задній панелі та фронтальну на 8 Мп.

Планшет Samsung Galaxy Tab S4: відео

Пристрій оснастять акумулятором ємністю 7300 мАг.

Samsung Galaxy Tab S4 мають представити на виставці IFA в Берліні.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно