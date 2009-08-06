Новий посол Росії в Україні пакує валізи.

Міхаїл Зурабов готовий приступити до своїх обов'язків в Києві найближчим часом. Тут у Посольстві Російської Федерації на нього вже чекають - повідомив тимчасовий повірений у справах Росії в Україні Всеволод Лоскутов. За його словами, Зурабов активно готується до роботи в Україні. Втім коли саме прибуде - достеменно невідомо.Як відомо, Президент Віктор Ющенко сьогодні погодився з призначенням Міхаїла Зурабова послом Росії в Україні. Агреман про згоду на це вже підписано і передано в російське посольство - повідомила речниця Президента Ірина Ванникова.Такої відповіді Москва чекала більше місяця, адже Кремль схвалив призначення Міхаїла Зурабова послом в Україні ще наприкінці червня. Раніше Міхаїл Зурабов очолював російське Міністерство охорони здоров’я та був радником президента. Його попередником в Україні був Віктор Черномирдін.