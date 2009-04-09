У Чехії буде новий прем’єр.

Президент країни Вацлав Клаус призначив на посаду голови Кабінету Міністрів Яна Фішера. Святкова церемонія з цієї нагоди відбулася у Празькому Граді. До призначення прем’єром 58-річний Фішер працював керівником чеського статистичного управління. Нині він безпартійний, але свого часу був членом комуністичної партії Чехословаччини.У неділю лідери 4 політичних партій Чехії домовилися щодо кандидатури Яна Фішера на посаду глави тимчасового уряду. Він, має сформувати Кабінет Міністрів з фахівців, який працюватиме до проведення дочасних парламентських виборів в Чехії 9-10 жовтня. На формування своєї команди Фішеру дали один місяць. 9 травня він має приступити до виконання обов’язків. Нагадаємо, попередній прем’єр Чехії Мірек Тополанек змушений був піти у відставку, після того як парламент країни висловив його уряду вотум недовіри. Це сталося у дуже незручний момент, адже Прага нині головує у Євросоюзі.