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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Новий прем’єр

Фінансові ринки 18:53, 9 квітня 2009 220

У Чехії буде новий прем’єр.

Президент країни Вацлав Клаус призначив на посаду голови Кабінету Міністрів Яна Фішера. Святкова церемонія з цієї нагоди відбулася у Празькому Граді. До призначення прем’єром 58-річний Фішер працював керівником чеського статистичного управління. Нині він безпартійний, але свого часу був членом комуністичної партії Чехословаччини.У неділю лідери 4 політичних партій Чехії домовилися щодо кандидатури Яна Фішера на посаду глави тимчасового уряду. Він, має сформувати Кабінет Міністрів з фахівців, який працюватиме до проведення дочасних парламентських виборів в Чехії 9-10 жовтня. На формування своєї команди Фішеру дали один місяць. 9 травня він має приступити до виконання обов’язків. Нагадаємо, попередній прем’єр Чехії Мірек Тополанек змушений був піти у відставку, після того як парламент країни висловив його уряду вотум недовіри. Це сталося у дуже незручний момент, адже Прага нині головує у Євросоюзі.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 квітня 2009
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