Новий прем'єр

Виводити Угорщину з кризи буде фахівець-економіст.

Угорський парламент затвердив кандидатуру 41-річного Гордона Байнаі, який до цього очолював міністерство економіки в уряді соціалістів, на посаду прем'єр-міністра країни. За відповідне рішення проголосували 204 із 386 депутатів Національних зборів. Таким чином Угорщина, схоже, оминула політичної розв'язки шляхом дочасних парламентських виборів. Такий варіант активно підтримували опозиційні консерватори.Прихильники опозиції з цією вимогою навіть організували кількатисячну демонстрацію під стінами парламенту у момент, коли всередині саме відбувалося доленосне голосування. Кандидатуру позапартійного Гордона Байнаі на посаду голови уряду висунула правляча в Угорщині Соціалістична партія. Її лідер, колишній прем'єр-міністр Ференц Дюрчань, нагадаємо, 21 березня оголосив про відставку. Своє рішення екс-прем'єр пояснив тим, що населення незадоволене роботою його Кабінету, назвавши при цьому себе перешкодою для проведення реформ.Угорщина, яка серйозно постраждала від світової фінансової кризи, зазначимо, змушена була звернутися по багатомільярдну допомогу до Міжнародного Валютного Фонду. Масові антиурядові протести 15 березня в угорській столиці завершилися зіткненнями з поліцією. Гордон Байнаі, до слова, підготував низку жорстких антикризових заходів, які вимагатимуть, як він висловився, "жертв" кожного угорця. Аналітики не виключають - такі методи ведення політики в умовах економічної нестабільності можуть привести до нових антиурядових виступів по всій країні.