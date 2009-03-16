Новий президент

На виборах президента Сальвадору переміг кандидат від партії колишніх повстанців.

За попередніми даними, представник Фронту національного визволення Маурісіо Фунес за підсумками виборів отримав більш ніж 51 відсоток голосів. Його суперник, представник правлячої правої партії Родріго Авіла заручився підтримкою 48 відсотків виборців.Авіла, до слова, уже визнав свою поразку. Передвиборча кампанія Фунеса пройшла під червоними прапорами фронту, створеного у 1980 році для боротьби з антинародним режимом. За підтримки Куби й Нікарагуа рух вів партизанську війну проти військової диктатури з 1980 по 1992 роки. Після підписання у 1992 році мирних угод фронт трансформувався у легальну ліву політичну партію. Маурісіо Фунес став першим президентом, представником лівих сил, за останні 20 років.