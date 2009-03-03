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Новий процес

Фінансові ринки 08:59, 3 березня 2009 181

В Москві розпочинається новий процес у справі М.Ходорковського.

Шоу триває. Сьогодні у Москві розпочинається новий процес над Міхаїлом Ходорковиським, колишнім власником “ЮКОСА”, та його діловим партнером Платоном Лєбєдєвим. Крім 8 років позбавлення волі згідно з вироком від 2005 року, підсудним загрожує ще 20 років тюрми. Два тижні тому Генеральна прокуратура Росії виснула Ходорковському нові звинувачення. Екс-олігарха та його партнерів звинувачують у привласненні та відмиванні 25 мільярдів доларів із бюджету “ЮКОСА” та його дочірніх компаній. За словами ж адвокатів Ходорковського, ці звинувачення виглядають як мінімум неправдоподібно. Прихильники глави колишнього нафтового гіганта переконані - Ходорковський постраждав через свої політичні амбіції, зокрема, через те, що фінансував опозицію, чим кинув виклик Кремлю.Вадим Клювгант (адвокат Ходорковського): "Яким чином велика компанія може існувати, розвиватися, платити зарплати робітникам та податки впродовж 6 років, і в підсумку стати найшановнішою компанією Росії, якщо її єдиний продукт - нафту - розкрадали. Запитайте будь-кого, юриста, економіста, звичайну людину, чи таке можливе."Нещастя Ходорковського розпочалося в 2003 році, коли його заарештували озброєні люди на злітній смузі сибірського аеродрому. Два роки потому екс-мільярдера засудили до 8 років ув’язнення за несплату податків та шахрайство. Останні роки Ходорковський провів у сибірський в’язниці і лише минулого тижня його разом з Лєбєдєвим перевели до Москви. Ходорковському та іншим олігархам, які розбагатіли в хаосі 90-их співчуває не надто багато людей. Та попри те, судовий процес, на думку експертів, стане серйозною перевіркою для російського правосуддя і для президента Медвєдєва, який неодноразово заявляв про свою підтримку верховенства закону.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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