Новий рік може принести найбільшу гуманітарну кризу з часів Другої світової, – The Telegraph
12:53, сьогодні 1929 Читать новость на русском
2018 рік може стати часом, коли відбудеться найбільша гуманітарна криза , якої не було з часів Другої світової війни.
Про це сказав секретар міжнародного розвитку Великобританії Пенні Мордаунт, пише The Telegraph.
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За його словами, мова йде про голод і конфлікти в Ємені, Південному Судані та Бірмі. Мордаунт нагадав, що у 2017 році від голоду страждало понад 20 мільйонів осіб, але наступний ризикує стати ще гіршим.
Тож у Британії мають намір збільшити фінансування гуманітарних програм. В цьому році допомогу отримували в Нігерії, Сомалі та острови Карибського басейну.
Джерело: 24 Канал
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