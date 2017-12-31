Новий рік може принести найбільшу гуманітарну кризу з часів Другої світової, – The Telegraph

2018 рік може стати часом, коли відбудеться найбільша гуманітарна криза , якої не було з часів Другої світової війни.

Про це сказав секретар міжнародного розвитку Великобританії Пенні Мордаунт, пише The Telegraph.

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За його словами, мова йде про голод і конфлікти в Ємені, Південному Судані та Бірмі. Мордаунт нагадав, що у 2017 році від голоду страждало понад 20 мільйонів осіб, але наступний ризикує стати ще гіршим.

Тож у Британії мають намір збільшити фінансування гуманітарних програм. В цьому році допомогу отримували в Нігерії, Сомалі та острови Карибського басейну.