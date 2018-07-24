Новий смартфон Honor 10GT розкупили за лічені секунди

24 липня в Китаї офіційно стартував продаж нового смартфону від Huawei – Honor 10GT. Цікаво, що цей пристрій користувачі розкупили всього за кілька секунд.

Про це повідомляє видання prostotech.com.

Як відомо, Honor 10 був популярною моделлю на ринку. Саме це спонукало Huawei випустити його поліпшену версію – Honor 10GT.

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Серед істотних переваг оперативна пам'ять, яку розширили до 8 ГБ та 128 ГБ вбудованого сховища. Пристрій також отримав 5,84-дюймовий РК-дисплей IPS. Вгорі екрану є вже традиційний виріз. Екран має співвідношення сторін 19: 9. Працює Honor 10GT на потужному чіпсета Kirin 970.

Смартфон отримав подвійну основну камеру з модулями на 24 Мп +і 16 Мп. Фронтальна камера отримала роздільну здатність на 24 Мп.

Honor 10GT: огляд

Honor 10GT працює під управлінням Android 8.1 Oreo з інтерфейсом EMUI 8.1. Ємність батареї – 3,400 мАг. При цьому пристрій підтримує технологію GPU Turbo від Huawei.

Пристрій знову надійде ц продаж 1 серпня.

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