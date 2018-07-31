Новий смартфон від Samsung засвітився в Geekbench

В базі даних бенчмарку Geekbench з’явилась інформація про ще не анонсований смартфон Samsung, який фігурує під кодовою назвою SM-A750FN. На думку користувачів, на комерційному ринку новинка дебютує під назвою Galaxy A7 (2018). Тобто пристрій поповнить сімейство смартфонів Samsung середнього рівня.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Як "мозковий" центр новинки вказано фірмовий процесор Exynos 7885. Чіп містить вісім обчислювальних ядер: це дует Cortex-A73 з тактовою частотою до 2,2 ГГц і секстет Cortex-A53 з тактовою частотою до 1,6 ГГц. Відеопідсистема покладається на вбудований контроллер Mali-G71 MP2.

Окрім того, платформа Exynos 7885 забезпечує підтримку бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5.0. Інтегрований модем LTE дозволяє завантажувати дані через мобільну мережу зі швидкістю до 600 Мбіт / с.



Характеристики смартфона Samsung SM-A750FN

Варто зазначити, що в одинопоточному тесті новинка набрала 1526 балів, а в багатопоточному тесті ядер 4265 балів. Окрім того, відомо, що новий смартфон Samsung матиме 4 ГБ оперативної пам'яті та працюватиме під управлінням операційної системи Android 8.0 Oreo. Наразі будь-які інші характеристики смартфону, на жаль, не розкриваються.



Тест смартфона Samsung SM-A750FN

Очікується, що Samsung представить Galaxy A7 (2018) вже до кінця цього кварталу, або вже наступного.

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